Без завчасних висновків: Клопп розповів чи планує залишатись у Ліверпулі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про свої плани на найближче майбутнє у англійському клубі. Німецький коуч надіється покращити результати "мерсисайдців".

Про своє майбутнє у англійському колективі Клоппа змушує задуматись далеко ненайкраща форма Ліверпуля. Німецький тренер розповів, що команда потребує змін.

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Клопп натякає, що у нього є час на виправлення до літа. Фахівець надіється продемонструвати з командою чого вони варті.

Або зміниться становище тренера, або зміниться безліч інших речей. Щодо мене, то я не піду, поки мені не накажуть. Можливо, настає момент, коли нам доведеться змінити інші речі. Ми це побачимо, але це на майбутнє. Наприклад, влітку чи щось таке. Не зараз. Я маю простір і час, щоб подумати про це. Тепер ми повинні грати у свій найкращий футбол, – запевнив Клопп.

Тренер Ліверпуля розвіяв певний міф, через який ніби-то у команди є проблеми. Також Клопп запевнив, що у колективі усі відповідають за результат.

Деякі гравці більше не слухають мене? Я не так часто опинявся в такій ситуації, але точно знаю, як це працює, коли щось йде не так. У Німеччині ми говоримо, що менеджер втратив контакт з командою. Я розумію, що іноді це так, але у нас не так. Ви можете викреслити це зі списку. Кожен почувається відповідальним. Ніхто не сидить і не думає: "Я виглядав нормально, а він ні". . Якби це сталося тут, гравець мав би справжні проблеми, – розповів Клопп.



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