Брайтон – Ліверпуль 0:3

Голи: Марч, 47, Марч, 53, Велбек, 82.

В АПЛ продовжується 20 тур. У центральній грі Манчестер Юнайтед переграв Манчестер Сіті. А ось один із переслідувачів манкуніанських клубів Ліверпуль вкотре зганьбився, пише 24 канал.

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Після серії з чотирьох перемог "червоні" поступились Брентфорду вже у новому році. Тепер же мерсисайдці не змогли нічого зробити із Брайтоном на виїзді.

Перед грою у Клоппа додалось проблем в нападі. До травмованих Діаса, Жоти та Фірміно в лазарет потрапив ще і Дарвін Нуньєс. Тому на гру проти підопічних Де Дзербі компанію Салаху склали Окслейд-Чемберлен на зимовий новачок Гакпо.

Брайтон знищує Ліверпуль

До перерви Брайтон був гострішим, але за голи взявся вже у другій половині матчу. Героєм зустрічі став хавбек Соллі Марч, який протягом шести хвилин оформив дубль.

Спочатку гравець відгукнувся на простріл Мітоми, випередивши Аліссона. А пізніше англієць вже реалізував момент на куті майданчика, завдавши ефектного удару в дальній кут.

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У Клоппа банально не знайшлось ресурсу, щоб посилити гру в атаці, адже ані Кейта, ані Елліотт, ані Доак не змогли відквитати хоча б гол. А Марч продовжив знущатись з гостей та ще і оформив асист на Велбека за вісім хвилин до кінця зустрічі.

Таким чином команда Де Дзербі здобула третю перемогу в останніх чотирьох іграх і випередила у таблиці Ліверпуль, піднявшись на сьоме місце. А от мерсисайдці тепер всерйоз ризикують не потрапити в Лігу чемпіонів. адже відстань від топ-четвірки складає вже сім балів.