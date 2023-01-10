Судді до цього часу не можуть об'єктивно оцінити ситуацію, якась у кубку Англії між Ліверпулем та Вулверхемптоном. На матчі не було задіяно достатньої кількості камер для повторів епізоду.
Варте уваги В прагненні справедливості: в АПЛ оцінили роботу системи VAR
Несправедливий інцидент
На 82-хвилинні зустрічі захисник "вовків" Тоті Гомес забив гол у ворота суперника при рахунку 2:2. Боковий арбітр зафіксував офсайд під час взяття воріт, але ситуацію вирішили віддати у руки VAR. Та от система допомогти не змогла.
Справа в тому, що у цьому матчі було задіяно тільки 17 камер. Зазвичай на поєдинках АПЛ працює 30 камер. Арбітри VAR не мали змоги перевірити епізод з потрібних ракурсів та вирішили залишити фінальне рішення бокового судді.
Таким чином поєдинок і закінчився з рахунком 2:2. На Вулверхемптон та Ліверпуль чекає повторний матч, оскільки у кубку Англії не передбаченні овертайми та серія пенальті.
Схожа ситуація у Ліверпуля
- "Мерсисайдці" самі страждали від схожого інциденту.
- У матчі 10 туру АПЛ Ліверпуль зустрічався з Арсеналом (2:3). Судді зарахували гол Габіреля Мартіннелі на перших хвилинах матчу, хоча здавалося, що Букайо Сака міг перебувати у офсайді у тому епізоді.
- Жодна з п'яти камер Hawk-Eye не змогла зловити потрібний ракурс, аби розглянути епізод.