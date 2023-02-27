Легендарний форвард збірної Німеччини очолив "Азіатських тигрів"

Учасник ЧС-2022 збірна Південної Кореї отримала нового головного тренера. Екснаставник Баварії Юрген Клінсманн прийняв новий виклик в тренерській кар'єрі.

Корейська футбольна асоціація офіційно повідомила про призначення головним тренером Південної Кореї Юргена Клінсманна. На цій посаді він змінив португальця Паулу Бенту, з яким "Азіатські тигри" дійшли до 1/8 фіналу ЧС-2022.

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Новий виклик Клінсманна

Угода легендарного форварда Бундестіму розрахована до завершення чемпіонату світу 2026 року. 58-річний фахівець прокоментував своє призначення.

Я дуже щасливий і для мене велика честь бути головним тренером збірної Південної Кореї з футболу. Прекрасно розумію, що збірна Південної Кореї протягом тривалого часу постійно розвивається та дає результати. Для мене велика честь йти стопами великих тренерів, які керували збірною – від тренера Гуса Хіддінка до колишнього тренера Паулу Бенту. Зроблю все можливе, щоб досягти успішних результатів на майбутньому Кубку Азії та чемпіонаті світу 2026 року,

– сказав Клінсманн.

Зазначимо, що дебют Клінсманна в якості головного тренера Південної Кореї відбудеться 24 березня у товариському матчі проти збірної Колумбії.

Тренерська кар'єра Клінсманна