Легендарний форвард збірної Німеччини очолив "Азіатських тигрів"
Учасник ЧС-2022 збірна Південної Кореї отримала нового головного тренера. Екснаставник Баварії Юрген Клінсманн прийняв новий виклик в тренерській кар'єрі.
Корейська футбольна асоціація офіційно повідомила про призначення головним тренером Південної Кореї Юргена Клінсманна. На цій посаді він змінив португальця Паулу Бенту, з яким "Азіатські тигри" дійшли до 1/8 фіналу ЧС-2022.
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Новий виклик Клінсманна
Угода легендарного форварда Бундестіму розрахована до завершення чемпіонату світу 2026 року. 58-річний фахівець прокоментував своє призначення.
Я дуже щасливий і для мене велика честь бути головним тренером збірної Південної Кореї з футболу. Прекрасно розумію, що збірна Південної Кореї протягом тривалого часу постійно розвивається та дає результати. Для мене велика честь йти стопами великих тренерів, які керували збірною – від тренера Гуса Хіддінка до колишнього тренера Паулу Бенту. Зроблю все можливе, щоб досягти успішних результатів на майбутньому Кубку Азії та чемпіонаті світу 2026 року,
– сказав Клінсманн.
Зазначимо, що дебют Клінсманна в якості головного тренера Південної Кореї відбудеться 24 березня у товариському матчі проти збірної Колумбії.
Тренерська кар'єра Клінсманна
- Юрген Клінсманн очолював збірну Німеччини з 2004 по 2006 рік. Разом з Бундестімом він став бронзовим призером ЧС-2006.
- В якості клубного тренера очолював мюнхенську Баварію та Герту. Але особливих успіхів з цими командами не досягнув.
- Гравці, які грали під його керівництвом, відзначали, що Клінсманн велику увагу приділяє фізичній підготовці. А от тактику фахівець ігнорував.
- З 2011 по 2016 рік Клінсманн керував діями збірної США, з якою виграв Золотий кубок КОНКАКАФ.
- Проте найбільшу славу Клінсманн здобув у якості футболіста, забиваючи неймовірні голи у ворота суперників.