Корейская футбольная ассоциация официально сообщила о назначении главным тренером Южной Кореи Юргена Клинсманна. В этой должности он сменил португальца Паулу Бенту, с которым "Азиатские тигры" дошли до 1/8 финала ЧМ-2022.

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Новый вызов Клинсманна

Соглашение легендарного форварда Бундестима рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года. 58-летний специалист прокомментировал свое назначение.

Я очень счастлив и для меня великая честь быть главным тренером сборной Южной Кореи по футболу. Прекрасно понимаю, что сборная Южной Кореи долгое время постоянно развивается и дает результаты. Для меня большая честь идти по стопам больших тренеров, руководивших сборной – от тренера Гуса Хиддинка до бывшего тренера Паулу Бенту. Сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов на предстоящем Кубке Азии и чемпионате мира 2026 года,

– сказал Клинсманн.

Отметим, что дебют Клинсманна в качестве главного тренера Южной Кореи состоится 24 марта в товарищеском матче против сборной Колумбии.

Тренерская карьера Клинсманна