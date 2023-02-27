Корейская футбольная ассоциация официально сообщила о назначении главным тренером Южной Кореи Юргена Клинсманна. В этой должности он сменил португальца Паулу Бенту, с которым "Азиатские тигры" дошли до 1/8 финала ЧМ-2022.
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Новый вызов Клинсманна
Соглашение легендарного форварда Бундестима рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года. 58-летний специалист прокомментировал свое назначение.
Я очень счастлив и для меня великая честь быть главным тренером сборной Южной Кореи по футболу. Прекрасно понимаю, что сборная Южной Кореи долгое время постоянно развивается и дает результаты. Для меня большая честь идти по стопам больших тренеров, руководивших сборной – от тренера Гуса Хиддинка до бывшего тренера Паулу Бенту. Сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов на предстоящем Кубке Азии и чемпионате мира 2026 года,
– сказал Клинсманн.
Отметим, что дебют Клинсманна в качестве главного тренера Южной Кореи состоится 24 марта в товарищеском матче против сборной Колумбии.
Тренерская карьера Клинсманна
- Юрген Клинсманн возглавлял сборную Германии с 2004 по 2006 год. Вместе с Бундестимом он стал бронзовым призером ЧМ-2006.
- В качестве клубного тренера возглавлял мюнхенскую Баварию и Герту. Но особых успехов с этими командами не добился.
- Игравшие под его руководством футболисты отмечали, что Клинсманн большое внимание уделяет физической подготовке. А вот тактику специалист игнорировал.
- С 2011 по 2016 годы Клинсманн руководил действиями сборной США, с которой выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.
- Однако самую большую славу Клинсманн снискал в качестве футболиста, забивая невероятные голы в ворота соперников.