Маркевич отримає гравців, яких хоче: директор Карпат пролив світло на кадрові зміни у складі

Львівським Карпатам не вдалось вийти в УПЛ за підсумками сезону-2022/2023. Після чого керівництво команди вдалось до кардинальних змін, аби виконати це завдання підвищитись у класі вже наступного сезону.

1 червня 2023 року львівський клуб оголосив про призначення Мирона Маркевича на посаду головного тренера команди. "Леви" не повідомили жодних деталей контракту, але вже видно, що на команду чекає велика перебудова.

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Юрчишин: Серед них будуть гравці з Металіста

Маркевич хоче залишити мінімум футболістів зі старого складу, яким керував Андрій Тлумак, та запросити у команду гравців із досвідом виступів в УПЛ. Відзначимо, що Тлумак залишається працювати у клубі, але не буде тренувати.

Директор Карпат Степан Юрчишин розповів детальніше про кадрові зміни у складі команди. Функціонер запевнив, що війна негативно впливає на трансферну політику українських клубів, адже далеко не усіх хочуть їхати у країну, де триває війна.

"Зараз в Карпатах іде повна перебудова головної команди. Все ще в процесі. Зараз важко запросити до команди багатьох висококласних гравців, особливо з-за кордону, війна. Однак, наша селекційна служба працює. Впевнений, до старту чемпіонату підготується команда добре, Маркевич матиме у своєму розпорядженні всіх футболістів, яких прагне бачити в біло-зеленій футболці. Карпати повинні грати тільки в Прем'єр-лізі. Так казав Мирон Маркевич, і його думку поділяють всі в клубі, я не виключення", – сказав Юрчишин.

Наразі Юрчишин зізнався, що не може розкрити імена футболістів, які поповнять склад команди. Однак контракти вже з ними підписані. Легенда Карпат назвав лише кількість гравців та не виключив, що "левом" можуть стати гравці із-за кордону.

На цей момент я не можу назвати прізвища новачків. Днями, скоро, буде офіційне представлення. Всі все дізнаються. Скажу єдине, що мова про десять, а може й більше, нових футболістів, котрі мають стати повноцінними гравцями Карпат. Власне, контракти вже підписано. Почекайте офіційного представлення. Давайте трошки наберемося терпіння. Серед них будуть гравці з Металіста. Можливо, будуть і гравці з-за кордону. Перемовини наразі ще тривають,

– відповів директор львівського клубу.

Раніше Мирон Богданович запевняв, що року вистачить, аби вивести Карпати в УПЛ.

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