Львівський клуб повідомив лише сам факт призначення Мирона Маркевича. Але жодних деталей майбутньої співпраці не розкрив. Після чого ЗМІ почали активно обговорювати трансферну політику команди та сватати у неї футболістів із УПЛ та Першої ліги України.

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Маркевич: Протягом 7 років я був у курсі всіх подій, дивився всі футболи

Сам 72-річний спеціаліст спокійно коментує свої плани на найближче майбутнє у Карпатах. За словами Мирона Богдановича, велика перерва у тренерській кар'єрі ніяк не вплине на його роботу. Адже протягом усього цього часу він був дотичним до футболу.

Протягом 7 років я був у курсі всіх подій, дивився всі футболи, знаю футболістів. Правила футболу не змінили, не думаю, що система підготовки у когось сильно змінилася. У мене є свої погляди, я не збираюся їх змінювати. Подивимося,

– розповів наставник "левів".

На думку Маркевича, йому буде достатньо одного року, аби вивести Карпати в УПЛ. Але для виконання цього завдання потрібно серйозно підсилити команду. Це вже п'ятий прихід Маркевича до керма Карпат.

Ні-ні-ні. Звичайно, рік. Немає питань. Треба робити нову команду і виходити до УПЛ,

– запевнив Маркевич.

Відзначимо, що Маркевич-старший 6 червня взяв участь у прощальному матчі Євгена Селезньова в Ужгороді.

Нагадаємо, що Карпати не змогли підвищитись у класі за підсумками сезону-2022/2023. Львів'яни провалили кінцівку сезону, хоча до останнього претендувати на перехідні матчі. Після чого ЗМІ оприлюднили інформацію про відставку Андрія Тлумака, хоча офіційної інформації досі немає. Очікується, що Тлумак залишиться працювати у структурі клубу.

Тоді преса почала сватати багатьох наставників у львівську команду – Олега Лужного, Остапа Маркевича (сина Мирона Маркевича), Олега Дулуба та Юрія Мороза. Але клуб зупинився на найкращому варіанті.