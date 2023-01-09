Повернеться до ЧС з біатлону: тренер збірної України розраховує на допомогу Підручного

Збірну України з біатлону в нинішньому сезоні переслідують серйозні кадрові проблеми. Це не могло не позначитись на результатах наших спортсменів.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний на початку грудня ліг під ніж і переніс операцію на меніску. Досвідчений спортсмен вже пропустив три етапи Кубка світу.

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Санітра розраховує на Підручного

Наразі біатлоніст проходить реабілітацію в Австрії. Головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів, коли можна очікувати на повернення Підручного.

Форма буде покращуватись до чемпіонату Європи, де ми матимемо Приму й Дудченка. А на чемпіонаті світу буде й Підручний,

– заявив Санітра.

Чемпіонат світу з біатлону 2023 відбудеться в німецькому Обергофі з 8 до 19 лютого. На ЧС-2021 Підручний був 23-м у спринті, а також займав 4 та 5 місця у змішаній і чоловічій естафетах відповідно.

Раніше Підручний в ексклюзиві каналу 24 повідомив, про свою можливу участь у ЧС-2023.

Сподіваюся, що найближчим часом зможу відновитися, але знову ж, я не знаю, куди мене візьмуть – в команду "А" чи "Б". Звісно, що серед моїх бажань є участь у чемпіонаті світу, але це можливо лише тоді, якщо все складатиметься ідеально,

– сказав Підручний.

Нагадаємо, що на четвертому етапі Кубка світу в словенській Поклюці не змогли взяти участь лідери збірної України – Дмитро Підручний та Артем Прима. Через застуду пропустили змагання також Антон Дудченко та Віталій Мандзин.