В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Дмитро Підручний розповів про те, коли він може закінчити кар'єру біатлоніста. І хто тоді може стати капітаном збірної України після нього.

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"У мене думки про закінчення кар'єри вже з 2018 року. Я думаю, що подібні думки є в кожного спортсмена. Зараз я хотів би продовжити займатися улюбленою справою. Таких думок про те, що я хочу закінчити кар'єру немає. У моїх планах – відновитися та повернутися до тренувань. Як мінімум цей сезон я планую виступати. Що буде далі – не знаю. Є різні чинники, які можуть вплинути на моє рішення", – розповів Дмитро Підручний.

Варто нагадати, що наприкінці 2022 року Дмитро Підручний балотувався на посаду президента Федерації біатлону України. Але програв боротьбу за це місце під час голосування. Новим президентом ФБУ став народний депутат Іван Крулько.

Поки ж Дмитро Підручний проходить процес реабілітації після травми та операції, які йому зробили на початку сезону. Якщо все буде добре, біатлоніст планує повернутися до чемпіонату світу, який стартує 8 лютого.

Відтак збірна України наразі змушена обходитися без свого капітана. Сам же Підручний виділив серед біатлоністів збірної того, хто може стати капітаном після нього.

"Наразі можемо виокремити Антона Дудченка, він дуже сильно виріс за останні декілька сезонів. Можливо через рік – два ми побачимо інші прізвища. Той же Віталій Манзин, він зараз добре проявляє себе на змаганнях", – відзначив Дмитро Підручний.