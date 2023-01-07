Кадрові проблеми продовжують супроводжувати чоловічу збірну України на Кубку світу з біатлону в словенській Поклюці. Через проблеми зі здоров'ям пропустили спринтерську гонку Антон Дудченко і Віталій Мандзин.
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Третя втрата збірної України
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про стан здоров'я Антона Дудченко, який мав виступити у спринті.
Антона 100% не побачимо в естафеті. У нього після "Різдвяної гонки" у "Шальке" було три важкі дні, температура. Він практично другий день сьогодні стояв на лижах, тому дивитимемося на перспективу і не будемо ризикувати,
– сказав Санітра.
Нагадаємо, що через проблеми зі здоров'ям четвертий етап Кубка світу в Поклюці пропускають лідери збірної України – Дмитро Підручний та Артем Прима. Через кадрові проблеми в команду були викликані Руслан Ткаленко та Артем Тищенко.