Юний хокеїст втратив свідомість під час матчу: він перебуває в комі після термінової операції

Трагедією мало не закінчився матч молодіжної хокейної ліги в Росії. 16-річний Валентин Родіонов втратив свідомість і був доставлений в лікарню. Зараз він перебуває в комі.

Втратив свідомість під час матчу

Юний гравець втратив свідомість під час матчу на першість Москви. Захисник під час матчу відправився на лаву запасних, де втратив свідомість.

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Гравцю одразу ж була надана перша медична допомога, після чого його доставили у дитячу лікарню, де він був екстрено прооперований. Зараз Валентин Родіонов перебуває у стані медикаментозної коми.

Клуб повністю взяв на себе витрати на лікування гравця.

Небезпечний хокей в Росії

Це не перший випадок, коли матчі молодіжної хокейної ліги в Росії закінчуються трагічно для гравців