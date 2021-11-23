Юний хокеїст втратив свідомість під час матчу: він перебуває в комі після термінової операції
Джерело:сайт Динамо
Трагедією мало не закінчився матч молодіжної хокейної ліги в Росії. 16-річний Валентин Родіонов втратив свідомість і був доставлений в лікарню. Зараз він перебуває в комі.
Втратив свідомість під час матчу
Юний гравець втратив свідомість під час матчу на першість Москви. Захисник під час матчу відправився на лаву запасних, де втратив свідомість.
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Гравцю одразу ж була надана перша медична допомога, після чого його доставили у дитячу лікарню, де він був екстрено прооперований. Зараз Валентин Родіонов перебуває у стані медикаментозної коми.
Клуб повністю взяв на себе витрати на лікування гравця.
Небезпечний хокей в Росії
Це не перший випадок, коли матчі молодіжної хокейної ліги в Росії закінчуються трагічно для гравців
- 11 лютого 2012 року 16-річний Максим Копосов втратив свідомість після влучання в нього шайби. Він впав в кому, з якої так і не вийшов – через шість днів він помер.
- 14 січня 2016 року 16-річний Олександр Орєхов пошкодив шийний хребець після влучення шайби в шию. Він теж втратив свідомість. Лікарі боролися за його життя, але 2 лютого він помер.
- 16 березня 2021 року помер 19-річний Тимур Файзутдінов. 12 березня, під час матчу шайба влучила йому в сонну артерію. Він втратив свідомість та був доставлений в лікарню. Через чотири дні він помер від зупинки серця.