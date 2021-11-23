Потерял сознание во время матча
Юный игрок упал в обморок во время матча на первенство Москвы. Защитник во время матча отправился на скамейку запасных, где потерял сознание.
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Игроку сразу же была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в детскую больницу, где он был экстренно прооперирован. Сейчас Валентин Родионов находится в состоянии медикаментозной комы.
Клуб полностью взял на себя расходы по лечению игрока.
Опасный хоккей в России
Это не первый случай, когда матчи молодежной хоккейной лиги в России заканчиваются трагически для игроков
- 11 февраля 2012 года 16-летний Максим Копосов потерял сознание после попадания в него шайбы. Он впал в кому, из которой так и не вышел – через шесть дней он умер.
- 14 января 2016 года 16-летний Александр Орехов повредил шейный позвонок после попадания шайбы в шею. Он тоже упал в обморок. Врачи боролись за его жизнь, но 2 февраля он скончался.
- 16 марта 2021 года скончался 19-летний Тимур Файзутдинов. 12 марта, во время матча шайба попала ему в сонную артерию. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. Через четыре дня он скончался от остановки сердца.