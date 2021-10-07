Юний футболіст Дніпра-1 потрапив у топ-60 талантів світового футболу, – The Guardian
Джерело:The Guardian
Молодий півзахисник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк потрапив у топ-60 найкращих молодих талановитих футболістів світового футболу. Гравцю дніпрян лише 17 років.
Визнання українця у світі
Авторитетне видання The Guardian опублікувало щорічний список із 60 найкращих молодих талановитих футболістів світового футболу. У цьому рейтингу не обійшлось без українців.
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У список увійшов 17-річний півзахисник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк. За стилем гри його часто порівнюють із лідером збірної України Андрієм Ярмоленком. Видання виділило найсильніші якості українського футболіста. Також слід відзначити, що Єгор може пробивати з обох ніг.
"Ярмолюка часто порівнюють із його земляком, гравцем Вест Хема Андрієм Ярмоленком, не тільки через схожість їх прізвищ. 17-річний гравець дуже сильний із м'ячем у ногах, теж може зіграти на фланзі. Єгор – працьовитий, витривалий, швидкий гравець, володіє прекрасним баченням поля та футбольним інтелектом. Він добре розбирається у ситуаціях 1 в 1".
Ярмолюк – у топ-60 найкращих молодих гравців світу / Скриншот із The Guardian
Що відомо про Єгора Ярмолюка
- Футболіст є вихованцем клубу з Дніпра. У серпні 2020 року був переведений в основному команду Дніпра-1. На дорослому рівні відіграв 18 матчів, у яких забив один гол.
- У новому сезоні-2021/2022 провів 5 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився одним результативним ударом.
- Угода Ярмолюка з командою розрахована до кінця червня 2023 року.