Юний футболіст Дніпра-1 потрапив у топ-60 талантів світового футболу, – The Guardian

Молодий півзахисник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк потрапив у топ-60 найкращих молодих талановитих футболістів світового футболу. Гравцю дніпрян лише 17 років.

Визнання українця у світі

Авторитетне видання The Guardian опублікувало щорічний список із 60 найкращих молодих талановитих футболістів світового футболу. У цьому рейтингу не обійшлось без українців.

Цікаво Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом, – Клопп про Вороніна

У список увійшов 17-річний півзахисник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк. За стилем гри його часто порівнюють із лідером збірної України Андрієм Ярмоленком. Видання виділило найсильніші якості українського футболіста. Також слід відзначити, що Єгор може пробивати з обох ніг.

"Ярмолюка часто порівнюють із його земляком, гравцем Вест Хема Андрієм Ярмоленком, не тільки через схожість їх прізвищ. 17-річний гравець дуже сильний із м'ячем у ногах, теж може зіграти на фланзі. Єгор – працьовитий, витривалий, швидкий гравець, володіє прекрасним баченням поля та футбольним інтелектом. Він добре розбирається у ситуаціях 1 в 1".



Ярмолюк – у топ-60 найкращих молодих гравців світу / Скриншот із The Guardian

Що відомо про Єгора Ярмолюка