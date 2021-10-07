Признание украинца в мире

Авторитетное издание The Guardian опубликовало ежегодный список из 60 лучших молодых талантливых футболистов мирового футбола. В этом рейтинге не обошлось без украинцев.

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В список вошел 17-летний полузащитник Днепра-1 Егор Ярмолюк. По стилю игры его часто сравнивают с лидером сборной Украины Андреем Ярмоленко. Издание выделило сильнейшие качества украинского футболиста. Также следует отметить, что Егор может пробивать с обеих ног.

"Ярмолюка часто сравнивают с его земляком, игроком Вест Хэма Андреем Ярмоленко, не только из-за сходства их фамилий. 17-летний игрок очень силен с мячом в ногах, тоже может сыграть на фланге. Егор – трудолюбивый, выносливый, быстрый игрок, обладает прекрасным видением поля и футбольным интеллектом. Он хорошо разбирается в ситуациях 1 в 1".



Ярмолюк – в топ-60 лучших молодых игроков мира / Скриншот из The Guardian

Что известно о Егоре Ярмолюке