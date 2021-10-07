Клопп зізнався про несправедливість щодо Вороніна

Юргена Клоппа запитали, з яким колишнім футболістом Майнца він би підписав контракт, якби той відновив кар'єру. Колишній тренер Боруссії Дортмунд відразу відповів "Воронін".

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Якщо Андрій хоча б один день в житті знав, наскільки хорошим гравцем він міг би бути, було б класно. Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом,

– сказав Клопп.

Тренер Ліверпуля зазначив, що був несправедливим щодо українського нападника, коли очолював Майнц.

"Я був трохи несправедливим. У перший мій сезон як тренера я випускав Вороніна тільки на заміну. Андрій потім зайшов до мене в кімнату під час зборів і запитав: "Клопп, чому я ніколи не потрапляю у старт?"

Я запитав: "Хочеш чесну відповідь?" Він відповів ствердно. Я сказав: "Тому що ти не скаржишся, коли у старті". Він відповів: "Справедливо". І він продовжував не грати у старті", – розповів Клопп.