У столиці Перу Лімі підійшов до завершення юніорський Кубок світу з фехтування на рапірах. Серед учасників змагання були і спортсмени з України.

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Турнір пройшов продуктивно для наших атлетів. Раніше перемогу в особистій першості святкувала Крістіна Петрова, а в останній день успіх підкорився збірній.

До складу нашої команди увійшли Алекс Іваненко, Давид Кніжник та Ярослав Муругін. Старт видався вдали, Україна переграла господарів змагання Перу з рахунком 45:34.

А ось у півфіналі фортуна відвернулась від наших хлопців, вони поступились американця (21:45). Тим не менш, Україна отримала шанс на медаль у бронзовому фіналі.

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Ним вона і скористалась, перегравши у напруженій вирішальній битві Словаччину (45:38). Ця бронза стала першою в історії України командною нагородою у чоловічій рапірі на юніорських Кубках світу.