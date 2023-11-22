В столице Перу Лиме подошел к завершению юниорский Кубок мира по фехтованию на рапирах. Среди участников соревнований были и спортсмены из Украины.

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Турнир прошел продуктивно для наших спортсменов. Ранее победу в личном первенстве праздновала Кристина Петрова, а в последний день успех покорился сборной.

В состав нашей команды вошли Алекс Иваненко, Давид Книжник и Ярослав Муругин. Старт выдался удачным, Украина обыграла хозяев соревнования Перу со счетом 45:34.

А вот в полуфинале удача отвернулась от наших ребят, они уступили американцу (21:45). Тем не менее, Украина получила шанс на медаль в бронзовом финале.

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Им она и воспользовалась, переиграв в напряженном решающем сражении Словакию (45:38). Эта бронза стала первой в истории Украины командной наградой в мужской рапире на юниорских Кубках мира.