Протягом 9-12 листопада столиця Алжиру приймає перший етап Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок і чоловіків. Змагання пройдуть в індивідуальній та командній першості.

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Ювілейна медаль Харлан

Наші сподівання були пов'язані з виступом олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Українка розпочала турнір у статусі восьмого номера світового рейтингу.

На шляху до фіналу Харлан перемогла в 1/32 Шихомі Фукушиму з Японії (15:7), в 1/16 – Саусен Будіаф з Алжиру (15:12), в 1/8 – іспанку Селію Перез Куенцу, а в 1/4 - Тетяну Назлимов зі США (15:9).

У півфіналі українська шпажистка здобула вольову перемогу над Деспіною Георгіаду з Греції, якій поступалася по ходу поєдинку. Таким чином, Ольга гарантувала собі один з двох комплектів нагород.

На жаль, у фінальній сутичці Харлан поступилася француженці Сарі Бальцер – 11:15. Титулованій українській шаблістці дісталася срібна медаль. До речі, ця нагорода стала 30-ю для Ольги на рівні Кубка світу.

Важливо! Жіночий командний турнір в Алжирі відбудеться в неділю, 12 листопада. Українки стартують із сутички проти Греції.