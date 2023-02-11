Збірна України здобула срібло та бронзу на Юніорському кубку з біатлону в Естонії

Наші чоловіки та жінки вдало провели гонки-естафети в Хаанья. На всіх українці здобули лише одне штрафне коло, а перемогу в обох змаганнях здобули німці.

Бронза для жінок

Увага більшості любителів біатлону прикута до чемпіонату світу в Обергофі. Паралельно з ним у естонській Хаанья проходить Юніорський кубок IBU, де також беруть участь українці, пише 24 канал.

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У суботу, 11 лютого, відбулись гонки-естафети серед жінок та чоловіків. Нашій збірній вдалось досягти успішного результату в обох змаганнях, взявщи медалі.

Жіноча команда у складі Олени Городної, Олександри Меркушиної, Юлії Городної та Дарини Чалик пройшла дистанцію без штрафних кіл. Використавши 10 запасних патронів, українки посіли третє місце, взявши бронзу.

Результати жіночої естафети на Юніорському кубку IBU:

Німеччина (1+8) – 1:07:59 Франція (1+11) – 1:08:47 Україна (0+10) – 1:09:04 Австрія (2+14) – 1:09:54 Словаччина (1+12) – 1:12:00

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Чоловіче срібло

Натомість чоловіча команда змогла перевершити показник дівчат. Степан Кінаш, Богдан Борковський, Сергій Супрун та Віталій Мандзин всього раз пішли на штрафне коло та пустили в хід 11 додаткових патронів.

Це дозволило їм посісти другу сходинку, яка принесла Україні срібло. Попереду опинилась лише збірна Німеччини з гандикапом від українців у 16 секунд.

Результати чоловічої естафети на Юніорському кубку IBU: