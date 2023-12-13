Порту U-19 – Шахтар U-19 2:0

Голи: Канде, 47, Мора, 63.

Донецький Шахтар готується до завершального матчу групи Ліги чемпіонів проти Порту. Тим часом, команда "гірників" U-19 провела свою останню зустріч в Юнацькій лізі УЄФА, пише 24 канал.

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У цьому турнірі групи такі самі як і в дорослій ЛЧ, календар також повторюється. Тож саме із Порту юнаки Шахтаря зійшлись в останньому турі.

На жаль, цей матч мав турнірне значення лише для "драконів", які вели боротьбу із Барселоною за перше місце. Шахтар же мав лише дві перемоги над Антверпеном і достроково завершив боротьбу за плей-оф.

Як і очікувалось, Порту був явним фаворитом дуелі і на полі довів цей статус. Попри тотальну домінацію, португальці забили Шахтарю двічі лише після перерви. Точними ударами відзначились Канде та Мора.

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Красномовним став і той факт, що донеччани не завдали жодного удару в ствір воріт "драконів". Таким чином. Шахтар завершив виступи на третій сходинці.

У свою чергу завдяки цій перемозі Порту вдалось виграти групу та вийти напряму в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Барселона ж відправиться у стикові матчі.