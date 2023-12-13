Порту U-19 – Шахтер U-19 2:0

Голы: Канде, 47, Море, 63.

Донецкий Шахтер готовится к завершающему матчу группы Лиги чемпионов против Порта. Тем временем команда "горняков" U-19 провела свою последнюю встречу в Юношеской лиге УЕФА, пишет 24 канал.

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В этом турнире группы такие же, как и во взрослой ЛЧ, календарь также повторяется. Именно из Порта юноши Шахтера сошлись в последнем туре.

К сожалению, этот матч имел турнирное значение только для "драконов", которые вели борьбу с Барселоной за первое место. Шахтер же имел только две победы над Антверпеном и досрочно завершил борьбу за плей-офф.

Как и ожидалось, Порту был явным фаворитом дуэли и на поле доказал этот статус. Несмотря на тотальную доминацию, португальцы забили Шахтеру дважды только после перерыва. Точными ударами отличились Канде и Мора.

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Красноречивым стал и тот факт, что дончане не нанесли ни одного удара в створ ворот "драконов". Таким образом. Шахтер завершил выступления на третьей строчке.

В свою очередь, благодаря этой победе Порту удалось выиграть группу и выйти напрямую в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Барселона же отправится в стыковые матчи.