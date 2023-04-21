Паралельно із дорослою Лігою чемпіонів в Європі проводиться і Юнацька ліга УЄФА. У цей турнір допускаються чемпіони U-19 зі своїх країн, а також юніорські команди тих клубів, що вийшли у групу ЛЧ, пише 24 канал.

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Цей сезон став успішним для українських команд. Шахтар зміг подолати групу з Реалом, Лейпцигом та Селтіком, посівши другу сходинку. Натомість чемпіон України U-19 Рух пройшов у кваліфікації польський Заглембе та турецький Галатасарай.

Втім їх шлях обірвався на перших стадіях плей-офф. Шахтар вилетів від хорватського Хайдука в 1/16 фіналу. Рух же у цьому раунді пройшов Інтер по пенальті, але в 1/8-ій поступився Мілану (0:1).

Кривдник Шахтаря у фіналі

Як виявилось, українські клуби вилетіли від претендентів на чемпіонство. 21 травня у швейцарській Женеві були відіграні півфінальні матчі Юнацької ліги УЄФА. В одному з них і зійшлись кривдники наших команд – Хайдук та Мілан.

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Перший тайм завершився без голів, тоді як після перерви хорвати домоглись свого. Хайдук забив тричі. на що італійці відповіли одним точним ударом. Таким чином команда зі Спліта вийшла у фінал.

Відеоогляд матчу Хайдук – Мілан:

Там її суперником несподівано стане голандський АЗ. Команда з Алкмара змогла залишити за бортом одного з фаворитів турніру Спортінг, обігравши лісабонців у серії пенальті. Фінал відбудеться 24 квітня у Женеві.

Відеоогляд матчу Спортінг – АЗ: