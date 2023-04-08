У середу, 5 квітня, відбувся Конгрес УЄФА. На ньому був переобраний президент Александер Чеферін, який пішов на свій третій термін.

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Одразу після цього на Батьківщині у словенця вийшло резонансне розслідування. Чеферіна підозрюють у підробці документів під час балотування на свій перший термін у 2016 році.

Чи працював Чеферін в клубі?

Місцеві ЗМІ повідомляють, що функціонер у своєму резюме вказав, що з 2006 по 2011 роки Чеферін був членом ради директорів Олімпії з Любляни. Але за даними ресурсу цей факт є брехнею.

Вагомих доказів джерело не надає. Втім цей пункт є важливим при подачі заявки на вибори президента УЄФА. Кандидат повинен мати досвід роботи у менеджменті професійного клубу.

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При цьому Федерація футболу Словенії підтверджує, що Александер і справді обіймав посаду у Олімпії, як це вказано у резюме. Відзначимо, що паралельно з переобранням Чеферіна місце у Виконкомі УЄФА отримав і голова УАФ Андрій Павелко.