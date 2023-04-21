Параллельно со взрослой Лигой чемпионов в Европе проводится и Юношеская лига УЕФА. В этот турнир допускаются чемпионы U-19 из своих стран, а также юниорские команды вышедших в группу ЛЧ клубов, пишет 24 канал .

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Нынешний сезон стал успешным для украинских команд. Шахтер смог преодолеть группу с Реалом, Лейпцигом и Селтиком, заняв второе место. А чемпион Украины U-19 Движение прошел в квалификации польский Заглембе и турецкий Галатасарай.

Впрочем, их путь оборвался на первых стадиях плей-офф. Шахтер вылетел от хорватского Хайдука в 1/16 финала. Движение же в этом раунде прошел Интер по пенальти, но в 1/8 уступил Милану (0:1).

Обидчик Шахтера в финале

Как выяснилось, украинские клубы вылетели от претендентов на чемпионство. 21 мая в швейцарской Женеве были отыграны полуфинальные матчи Юношеской лиги УЕФА. В одном из них и сошлись обидчики наших команд – Хайдук и Милан.

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Первый тайм завершился без голов, тогда как после перерыва хорваты добились своего. Хайдук забил трижды. на что итальянцы ответили одним точным ударом. Таким образом, команда из Сплита вышла в финал.

Видеообзор матча Хайдук – Милан:

Там его соперником неожиданно станет голландский АЗ. Команда из Алкмара смогла оставить за бортом одного из фаворитов турнира Спортинг, обыграв лиссабонцев в серии пенальти. Финал пройдет 24 апреля в Женеве.

Видеообзор матча Спортинг – АЗ: