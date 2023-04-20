У Лізі чемпіонів визначились півфіналісти сезону. У боротьбі за трофей залишились чемпіони Іспанії та Англії, а також дві найкращі команди Італії минулого сезону – Реал, Манчестер Сіті, Мілан та Інтер.

До теми Хто вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: пари команд та календар матчів

Фінальна гра призначена на 10 червня і має пройти у турецькому Стамбулі. Втім УЄФА розглядає варіант із терміновим перенесенням матчу до іншого місця.

Всьому виною можуть стати президентські вибори в Туреччині, які мають пройти 14 травня. Союз занепокоєний можливими мітингами та політичними сутичками після них.

Наразі у турецькому суспільстві зменшується підтримка чинного лідера Реджепа Ердогана. В разі масових протестів правоохоронні органи Туреччини не зможуть гарантувати безпеку фіналістам Ліги чемпіонів.

Стамбул може постраждати втретє

Нагадаємо, що протягом останніх трьох років УЄФА кожен раз був змушений переносити вирішальний матч. Саме у 2020-му Стамбул і мав прийняти фінал турніру, але через пандемію коронавірусу та суворі правила перетину кордонів змусили перенести фінал у Лісабон.

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Вже за рік Стамбул знову мав проводити останню гру турніру. Цього разу теж стали на заваді антиковідні правила, адже Велика Британія забороняла своїм громадянам відвідувати Туреччину з метою безпеки. Оскільки у фіналі грали Челсі та Манчестер Сіті, цей фінал провели в Порту.

Що ж стосується вирішального матчу ЛЧ минулого року, то він мав пройти у Санкт-Петербурзі. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробили неможливим це місце для проведення. В підсумку Реал та Ліверпуль розіграли трофей у Парижі.

До слова. Фінал ЛЧ-2024 пройти в Лондоні на "Вемблі", а у 2025 році вирішальна гра турніру має пройти в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".