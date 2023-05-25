Шахрайство на корті: тенісист із Франції отримав шалений штраф за неспортивну поведінку

Французький тенісист Юго Гастон на турнірі в Мадриді вирішив, що є найрозумнішим і хотів за допомогою хитрощів переграти програне очко. Але рефері це помітив, то ж 108-ма ракетка світу отримав показове покарання.

28 квітня французький тенісист програв 16-й ракетці світу Борні Чоричу на Мастерсі в Мадриді. Але цей матч запам'ятався зовсім через інші події.

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Після програшного розіграшу, Юго хотів за допомогою шахрайства його переграти та викинув м'яч із кишені на корт (у разі двох м'ячів на корті, за правилами тенісу, очко переграється). Але суддя це помітив.

Шахрайство від Юго Гастона: дивіться відео

Оскільки це вже не перше порушення Гастона протягом сезону, його оштрафували на космічні 144 тисячі доларів, що є більшою сумою, ніж його дохід від призових у цьому році – 121 712 доларів.

Наступного разу, іншим спортсменам точно не захочеться повторювати помилку французького тенісиста.