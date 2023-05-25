28 апреля французский теннисист проиграл 16-й ракетке мира Борни Черичу на Мастерсе в Мадриде. Но этот матч запомнился совсем из-за других событий.

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После проигрышного розыгрыша Юго хотел с помощью мошенничества его переиграть и выбросил мяч из кармана на корт (в случае двух мячей на корте, по правилам тенниса, очко переигрывается). Но судья это заметил.

Мошенничество от Юго Гастона: смотрите видео

Поскольку это уже не первое нарушение Гастона в течение сезона, его оштрафовали на космические 144 тысячи долларов, что больше суммы, чем его доход от призовых в этом году – 121 712 долларов.

В следующий раз другим спортсменам точно не захочется повторять ошибку французского теннисиста.