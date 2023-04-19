На 83-ій хвилині зустрічі Йозуа Кімміх скоротив відстань від Манчестер Сіті. У Баварії обмаль часу, аби вирівняти вагу зустрічей, пише 24 Канал.

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Своє бажання та намагання Баварія все ж змогла перетворити у забитий м'яч. Скандальний Садіо Мане заробив пенальті для своєї пенальті, з близької відстані влучивши у руку захиснику Манчестер Сіті. Перед пробиттям одинадцятиметрового до м'яча підійшов Йозуа Кімміх, який впевнено реалізував свою нагоду, надіславши м'яч по центру, відправивши Едерсона у інший кут воріт, 1:1.

Відео голу Йозуа Кімміха: