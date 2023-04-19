На 83-й минуте встречи Йозуа Киммих сократил расстояние от Манчестер Сити. В Баварии мало времени, чтобы выровнять вес встреч. 24 Канал.

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Свое желание и попытки Бавария все же смогла превратить в забитый мяч. Скандальный Садио Мане заработал пенальти для своей пенальти, с близкого расстояния попав в руку защитнику Манчестер Сити. Перед пробитием одиннадцатиметрового к мячу подошел Йозуа Киммих, который уверенно реализовал свою возможность, отправив мяч по центру, отправив Эдерсона в другой угол ворот, 1:1.

Видео гола Йозуа Киммиха: