На 57-ій хвилині зустрічі Ерлінгу Голанду вдалося реалізувати свій вихід віч-на-віч з Яном Зоммером. Під час забитого м'яча знову зганьбився Дайот Упамекано, пише 24 Канал.

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Баварія два тайми тиснула на Манчестер Сіті, який і так мав комфортну перевагу та просто вичікував свого моменту, що "блакитним" і вдалося зробити. Ерлінг Голанд спершу виграв верховий м'яч після виносу від воріт Яном Зоммером, що дозволило МанСіті різко розвернути атаку.

Норвежець отримав м'яч біля карного майданчику суперника, а Дайот Упамекано, який намагався завадити Голанду пробити по воротах, посковзнувся, через що і відразу випав з гри, а Ерлінг без проблем реалізував свій шанс, потужну пробивши у дальній від себе кут воріт – 0:1. Цей гол став для Голанда 35-им у ЛЧ у 27-и матчах.

Відео голу Голанда: