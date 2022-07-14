Це абсолютний привілей – бути тренером Шахтаря, – Йовічевіч

Епопея з призначенням Ігоря Йовічевіча на посаду головного тренера Шахтаря офіційно закінчена. Хорватський спеціаліст вперше прокоментував свій прихід у команду.

Йовічевіч: Цей період є дуже важливим для нас

14 липня донецький Шахтар офіційно представив команді нового головного тренера Ігоря Йовічевіча. Наставник із Хорватії став наступником Роберто Де Дзербі.

Варто дізнатись Йовічевіч визначився з тренерським штабом Шахтаря: у ньому є асистент із Атлетіко Мадрид

Попереду у Йовічевіча багато роботи, адже вже у серпні стартує новий сезон УПЛ. Спеціаліст зауважив, що команда ставить перед собою лише високі завдання.

"Цей період є дуже важливим для нас, щоб підготуватися до максимальних завдань, які ми ставимо перед собою. Виклик дуже великий – грати у Лізі чемпіонів та виправдати статус гранда УПЛ. Щоденна робота нам дасть відповідь на запитання, де ми є на цю мить. Для цього і є збори. Однак маємо не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем та кожним тренуванням, щоби дістати із кожного футболіста той максимум, що він має. Думаю, усе буде добре", – розповів новоспечений наставник "гірників".

"Величезний привілей – працювати саме тут"

Йовічевіч приємно вражений таким викликом у його кар'єрі. Хорватський фахівець запевнив, що поки українські військові б'ють окупанта, футболісти Шахтаря повинні представляти Україну на футбольному фронті.

Із рук генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна та спортивного директора команди Даріо Срни хорват отримав іменну футболку з номером 35. Йовічевіч став 35-м тренером в історії донецького клубу

Це абсолютний привілей – бути тренером Шахтаря. Почитав зараз статистику: протягом останніх 14 років клуб 13 разів виступав у Лізі чемпіонів. Я не знаю жодного клубу, окрім Барселони, Реала та ще, може, кількох, який мав би таку статистику. Тому кажу іще раз: величезний привілей – працювати саме тут,

– сказав головний тренер Шахтаря.