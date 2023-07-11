Йовічевіч поїхав заробляти до саудитів: відомо термін контракту хорвата із новим клубом
Джерело:Sport.ua
У тренерській кар'єрі Ігоря Йовічевіча настав аравійський період. Колишній наставник донецького Шахтаря очолив Аль-Раед із Саудівської Аравії.
49-річний хорватський спеціаліст перейшов зі стану чемпіона України до 10-ї команди Саудівської Аравії. Якщо за розвитком це нижче, аніж би Ігор Йовічевіч залишився у Європі, то у фінансовому плані все зовсім інакше.
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Зарплата трохи була перебільшена
Преса повідомляє, що хорват із українським серцем зароблятиме на чолі Аль-Раеда орієнтовно 1,8 – 1,9 мільйона євро на рік плюс бонуси. А це на понад мільйон більше, аніж хорват Йові отримував у Дніпрі-1. Не повідомлялась, якою була його зарплата у донецькій команді.
Хоча раніше була мова про два мільйони євро на рік для Йові.
Тепер став відомий термін контракту Йовічевіча з аравійським клубом. Аль-Раед домовився із хорватським тренером на рік, але з автоматичним продовженням співпраці ще на один сезон, тобто 1+1.
Тренерський штаб Йовічевіча не відрізняється від того, який був із ним у Дніпрі-1 та Шахтарі:
- Юрій Беньо
- Андрій Ханас
- Франциско Галас (тренер воротарів)
- Микола Шамордін (аналітик)
- Даніель Де Кастро (тренер із фізичної підготовки)
Відзначимо, що відхід Йовічевіча із Шахтаря був доволі шокуючим для уболівальників. Адже хорват привів команду до золотих медалей УПЛ під час війни в Україні. Однак щось він не поділив із керівництвом клубу, яке й вигнало Йові.
Хоча був варіант із тим, що Йовічевіча звільнили через поразку від Феєнорда, а коли то ще було. У такий футбольні фанати "гірників" не надто вірять.
Тепер із донеччанами працює колишній тренер Зорі Патрік ван Леувен. Луганський клуб незадоволений таким рішенням нідерландця втекти до Шахтаря.