Хорватський спеціаліст очолив саудівський Аль-Раед. Після чого ЗМІ розсекретили інформацію про те, скільки ж Ігор Йовічевіч зароблятиме у новому для себе клубі.

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Солідно підзаробить

Виявилось, що колишній тренер Шахтаря солідно поповнить свій сімейний бюджет. В Аль-Раеді Йовічевіч зароблятиме 2 мільйони євро на рік, не виключаючи ще й бонусів.

Цікаво, що це на понад мільйон євро більше, аніж хорват отримував у Дніпрі-1 (650 тисяч євро). Натомість невідомо, скільки Йовічевіч отримував у донецькому клубі.

Відзначимо, що Шахтар доволі дивно вказав "на вихід" тренеру, який привів команду до найскладнішого чемпіонства УПЛ у воєнний час. Це наразі єдиний трофей у тренерській кар'єрі Йовічевіча. Зазначалось, що поразка від Феєнорда стала фатальною для Йовічевіча на чолі "гірників".

Однак довго без клубу хорватський фахівець не провів.

У сезоні-2022/2023 новий колектив Йовічевіча посів 10-те місце, набравши 34 бали у 30 турах. Тому у хорвата буде чимало роботи в Аль-Раеді.

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