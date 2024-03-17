Попереду лише Бйорндален: Йоганнес Бьо обійшов Мартена Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі

Зірковий норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування у межах етапу Кубка світу в Кенморі. Ця перемога стала для Бьо-молодшого 84-ю, що є другим найкращим показником в історії біатлону.

16 березня у межах дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у канадському Кенморі, відбулася чоловіча гонка переслідування. Перемогу в гонці здобув лідер загального заліку Кубка світу Йоганнес Бьо, пише 24 канал.

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Йоганнес Бьо переписав історію біатлону

Для 30-річного норвежця ця перемога стала 84-ю у кар'єрі. Він випередив легендарного француза Мартена Фуркада, який виграв 83 гонки.

Абсолютний рекорд за кількістю перемог в особистих гонках належить іншому норвежцеві Уле-Ейнару Бйорндалену, на рахунку якого 95 перемог.

Зазначимо, що українці провалили персьют у Кенморі. Дмитро Підручний та Артем Прима мали проблеми на вогневих рубежах та зійшли з дистанції, так і не фінішувавши.

Сезон-2023/24 Кубка світу з біатлону завершиться 17 березня чоловічою гонкою з масовим стартом. Початок запланований на 23:20 за київським часом.