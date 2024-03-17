16 марта в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в канадском Кенморе, состоялась мужская гонка преследования. Победу в гонке одержал лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё, пишет 24 канал.

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Йоханнес Бё переписал историю биатлона

Для 30-летнего норвежца эта победа стала 84-й в карьере. Он опередил легендарного француза Мартена Фуркада, который выиграл 83 гонки.

Важно. Абсолютный рекорд по количеству побед в личных гонках принадлежит другому норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену, на счету которого 95 побед.

Отметим, что украинцы провалили персьют в Кенморе. Дмитрий Пидручный и Артем Прима имели проблемы на огневых рубежах и сошли с дистанции, так и не финишировав.

Сезон-2023/24 Кубка мира по биатлону завершится 17 марта мужской гонкой с массовым стартом. Начало запланировано на 23:20 по киевскому времени.