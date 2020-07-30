"Гент" відмовився продавати форварда збірної України Яремчука
Нападник збірної України Роман Яремчук щонайменше проведе у Бельгії ще один сезон. "Гент", де грає Яремчук, не планує продавати українця у літнє міжсезоння.
Роман Яремчук розповів журналісту Ігорю Циганику що "Гент" готовий відпустити українця тільки після чемпіонату Європи. Про це Циганик заявив у "Циганик Live".
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Повідомляється, що "Гент" дав Яремчуку зрозуміти, що трансфер в інший клуб можливий тільки у 2021 році.
Я розмовляв з Романом Яремчуком. Йому в клубі чітко сказали, що його трансфер можливий виключно після чемпіонату Європи. Вони планують, що він зможе себе яскраво проявити на Євро, після чого можна буде говорити про продаж,
– сказав Циганик.
Чемпіонат Європи з футболу пройде у червні-липні 2021 року. Збірна України зіграє з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник визначиться у плей-офф кваліфікації.
Яремчук цікавить грандів Європи
Українським нападник активно цікавляться італійські, іспанські та англійські клуби. Зокрема, конкретну пропозицію по трансферу Романа робила "Рома".
Яремчук відмовився переходити в інший клуб піч час минулого сезону, щоб мати ігрову практику перед Євро-2020.
У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до середини 2023 року. Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів за 18 матчів.