Нападник збірної України Роман Яремчук щонайменше проведе у Бельгії ще один сезон. "Гент", де грає Яремчук, не планує продавати українця у літнє міжсезоння.

Роман Яремчук розповів журналісту Ігорю Циганику що "Гент" готовий відпустити українця тільки після чемпіонату Європи. Про це Циганик заявив у "Циганик Live".

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Повідомляється, що "Гент" дав Яремчуку зрозуміти, що трансфер в інший клуб можливий тільки у 2021 році.

Я розмовляв з Романом Яремчуком. Йому в клубі чітко сказали, що його трансфер можливий виключно після чемпіонату Європи. Вони планують, що він зможе себе яскраво проявити на Євро, після чого можна буде говорити про продаж,

– сказав Циганик.

Чемпіонат Європи з футболу пройде у червні-липні 2021 року. Збірна України зіграє з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник визначиться у плей-офф кваліфікації.

Яремчук цікавить грандів Європи

Українським нападник активно цікавляться італійські, іспанські та англійські клуби. Зокрема, конкретну пропозицію по трансферу Романа робила "Рома".

Яремчук відмовився переходити в інший клуб піч час минулого сезону, щоб мати ігрову практику перед Євро-2020.

У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до середини 2023 року. Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів за 18 матчів.