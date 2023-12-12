Клуб АПЛ готовий активувати клаусулу для придбання одного з лідерів збірної України з футболу

Найближче трансферне вікно може стати дуже цікавим для українських уболівальників. Чимало вітчизняних футболістів вдало провели першу частину сезону-2023/2024 й мають попит на свої послуги.

Одним із них беззаперечно став Віктор Циганков. Півзахисник виступами за Жирону привернув увагу до себе низки європейських клубів, і один із них уже готовий розпочати перемовини.

Читайте також Європейські клуби можуть зіткнутися з серйозними проблемами через трансфери з Росії

Циганков може перебратися в АПЛ

Повідомляється, що лондонський Тоттенхем може активувати клаусулу в контракті українського футболіста з каталонською Жироною. У такому разі англійському клубу не потрібно буде домовлятися з іспанцями, а залишиться тільки переконати Віктора Циганкова приєднатися до нового колективу.

Сума відступних українського футболіста, за інформацією джерела, становить 30 мільйонів євро, і "шпори" готові оформити трансфер вже цієї зими.

Зазначимо, що у сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв 16 матчів на клубному рівні, у яких забив 3 голи та стільки ж віддав асистів. Наразі його Жирона є лідером іспанської Ла Ліги після 16 зіграних турів.

. Наступний матч "біло-червоні" зіграють 18 грудня проти Алавеса. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інтерес до Циганкова також проявляють Барселона та Баварія.