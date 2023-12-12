Як зазначають ЗМІ, 28 команд із Європи здійснювали трансфери з Росії, попри фінансові обмеження. Європейські та американські санкції забороняють переводити до РФ або отримувати звідти понад 100 тисяч доларів.

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Як клуби співпрацюють з РФ попри санкції

Як повідомляє Follow the Money, посилаючись на дані свого дослідження, багато європейських клубів йшли на ризик та робили угоди на більші суми, порушуючи санкції проти РФ.

За даними джерела, одним із порушників став ПСВ Ейндховен, який здійснив перехід Гуса Тіла зі Спартака на початку червня 2022 року. Нідерландський клуб заплатив три мільйони євро за футболіста представнику країни-агресора, власником якого є компанія "Лукойл", що внесена до списку санкцій США.

При цьому гроші з Росії були перераховані на рахунок Королівського футбольного союзу Нідерландів, відповідно він також може опинитися під ударом.

Розслідування, в якому брали участь тринадцять ЗМІ, зокрема Le Monde, Die Standard і EL PAÍS, виявляє публічні дані про трансферний ринок, власників та менеджерів російських команд. Ці дані порівнюються з санкційними списками Європи, США та Великої Британії. Висновки розслідування були обговоренні з десятками експертів, футбольними федераціями та асоціаціями, а також з Європейською комісією.

Цікаво, що серед перелічених трансферів виявлені угоди з клубами, що перебувають в руках державних банків, нафтових компаній, мільйонерів Forbes або навіть керівника Чечні Рамзана Кадирова. Низка європейських клубів, таких як: Олімпік Ліон, Ред Булл Зальцбург, Реал Сосьєдад, Кадіс, Альмерія та Ельче, у рамках цих контактів, в порушення правил ЄС, купували футболістів .

Ці клуби, можливо, порушили санкції: якщо команда належить олігарху або суб’єкту, що потрапив під санкції.

Також у публікації, вказується, що жоден з іспанських клубів, які здійснювали трансфер гравців з Росією, не звертався до Міністерства економіки, яке відповідає за регулювання санкцій в Іспанії, при тому, що клуби самі несуть відповідальність.

Що кажуть в Європейській Комісії

Європейська Комісія стверджує, що прямі виплати компаніям, які залежать від санкційної особи, заборонені.

Але не платити за гравця також неможливо: згідно з правилами УЄФА, вищого органу європейського футболу, професійні команди не мають бути зобов’язані одна одній. У квітні 2022 року УЄФА надіслав листа решті федерацій, щоб допомогти їм подолати перешкоду з російськими клубами: команда має довести, що вона зробила все можливе, щоб заплатити, і, як підстраховку, вона може передати трансфер в руки національної футбольної асоціації.