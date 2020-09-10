В Україні розпочався футбольний сезон-2020/2021 і попри карантин вболівальники мають можливість відвідувати матчі. Як придбати квитки та яких правил потрібно дотримуватися – читайте у матеріалі Спорт 24.

Кабінет міністрів України 28 серпня прийняв новий медичний протокол щодо проведення матчів в Україні. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Як потрапити на футбольний матч

Квитки на матчі продаються тільки онлайн, тому в касах стадіону їх придбати не можна. У квитках повинні бути вказані особисті дані глядача, адже вхід на стадіон дозволений тільки з посвідченням особи.

На вході до стадіону проводиться температурний скринінг кожного глядача.

Дистанція між уболівальниками на трибунах стадіону повинна бути не менше, аніж 1,5 метра. За це відповідає організатор матчу, як і за запобігання скупчення великої кількості людей.

Організатор матчу повинен нанести розмітку на вході стадіону для дотримання соціальної дистанції.

Глядачам, які перебувають у чаші стадіону, заборонено знімати маски і контактувати з іншими людьми.

Фанатський сектор гостей може бути заповнений не більше, аніж 25%. Розмір фанатського сектора повинен бути не більше 5% від місткості стадіону.

Хто вирішує чи впускати глядачів

Усі регіони України в залежності від епідемситуації поділені на зелені, жовті, помаранчеві та червоні зони. У будь-якій із цих зон дозволені спортивні заходи, але з різними обмеженнями:

зелена зона – на 5 м. кв. не більше однієї людини, відстань між людьми мінімум 1.5 м (якщо розміщення стояче);

жовта зона – дозволені матчі лише професійних команд з вимогами зеленої зони по розміщенню глядачів;

помаранчева та червона зони – матчі за участі не більше 220 осіб (як і під час догравання минулого сезону, коли глядачів не пускали), на 10 м. кв. не більше однієї людини.

Що цікаво, клуби не зобов’язані впускати на матчі вболівальників, навіть якщо дозволяє епідемічна ситуація.

Організатор матчу може провести його з глядачами "за погодження з організатором змагань". Тобто, за погодження УПЛ, ПФЛ або УАФ.