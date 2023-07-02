Збірна України завершила виступи на третіх в історії Європейських іграх. На змагання у Кракові з'їхались більше двох сотен наших спортсменів.

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В останній ігровий день наша команда здобула срібло у кікбоксингу. А ось фінальна крапка вийшла мажорною, адже Україні підкорилось золото з веслування у каное-слаломі.

Успіху досягла Вікторія Ус на байдарці-кросі. У цій дисципліні передбачається участь чотирьох спортсменок одночасно, які мали проходити через перешкоди.

У фінальному запливі суперницями українки була олімпійська чемпіонка Рікарда Функ, а також призеки чемпіонату світу Штефані Горн та Мартіна Вайтман. Вікторія змогла випередити всіх трьох.

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Вирішальний прорив їй вдався у перевертанні човна, де вона змогла залишити опоненток позаду. 30-річна Ус стала першою і єдиною призеркою України на Європейських іграх у каное-слаломі.

Це було останнє змагання, в якому наша збірна могла взяти медаль. Загалом "синьо-жовтим" на Європейських іграх-2023 підкорились 41 нагороду (21 золота, 12 срібних та 8 бронзових медалей). Це дозволило Україні повернутись у топ-3 медального заліку.