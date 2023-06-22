Старт Магучіх та нові шанси України на медалі: розклад 2-го дня Європейських ігор-2023
У четвер, 22 червня, у Кракові розпочнеться другий змагальний день Європейських ігор-2023. Спортсмени розіграють нові комплекти нагород.
Другий день Європейських ігор-2023 розпочне кваліфікація командних змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів. Тут Україна матиме своє представництво у вигляді Сергія Куліша, Вікторії Сухорукової, Олега Царькова та Дар'ї Тихової, пише 24 Канал.
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Дуже насичений для українців
О 10:00 у Кракові розпочнеться фінал із артистичного плавання в довільній програмі. Тут честь нашої збірної захищатиме дует сестер Марина та Владислава Алексіїви, які посіли друге місце у кваліфікації.
Паралельно на татамі вийдуть наші каратистки Катерина Крива (куміте, 50 кілограмів) та лідерка світового рейтингу Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кілограмів). У чоловічому карате в куміте до 60 кілограмів виступить Нікіта Філіпов.
Далі на воду вийдуть веслувальники. Україна представлена у наступному складі: Тарас Міщук, Людмила Лузан, Олександр Зайцев і Діана Рибак.
Далі естафета перейде до стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, де за вихід у фінал позмагається Павло Коростильов та Віктор Батькін.
Після чого розпочнеться фінал командних змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки (10 метрів, мікст), куди можуть потрапити й українці.
О 14:30 відбудеться чоловічий фінал стрільби із пневматичного пістолета, 10 метрів, де теж може бути не без українців.
Після того через три години на старт вийде Ганна Гацько, яка змагатиметься у кваліфікації із метання списа. І майже одразу Олег Дорощук вийде у сектор стрибків у висоту (кваліфікація).
О 18:00 розпочнеться фінал командних змагань (мікст) зі стрибків у воду з вишки: Ксенія Байло, Анна Письменська, Данило Коновалов та Олексій Середа.
До 19:00 змагання для України будуть дуже насиченими. Друге на стадіон вийде наша Марина Бех-Романчук яка позмагається у стрибках у довжину.
- 18:05. Легка атлетика. Біг 200 метрів. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Кайсен.
- 18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 метрів. Мікст: Віталій Вергелес, Валерія Терета.
- 18:25. Легка атлетика. Біг 200 метрів. Кваліфікація. Чоловіки: Станіслав Коваленко.
- 18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Роман Кокошко.
- 18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 метрів. Мікст: Олександр Зайцев, Наталія Докієнко.
- 18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Марина Бех-Романчук.
О 19:00 Марина та Владислава Алексіїви, Марія Хованська (резерв) вийдуть на попередні змагання артистичного плавання у технічній програмі дуетів.
Через 5 хвилин після цього Наталія Стребкова вийде на кваліфікацію бігуна 3 тисячі метрів з перешкодами.
О 19:10 та 19:20 відбудуться фінал з карате куміте у вагових категоріях 50 кілограмів (жінки) та 60 кілограмів (чоловіки). Крива та Філіпов спробують пробитись у фінали.
Далі на нас чекає довгоочікуваний старт у кваліфікації нашої головної надії Ярослави Магучіх – початок стрибків у висоту о 19:25.
На цьому другий день змагань не закінчиться і на нас чекає ще декілька змагань за участю українців:
- 19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Оксана Бурова, Анна Щигарєва.
- 19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща – Україна
- 19:33. Легка атлетика. Метання списа. Кваліфікація. Чоловіки: Артур Фельфнер.
- 19:40. Легка атлетика. Біг 5 тисяч метрів. Кваліфікація. Чоловіки: Богдан-Іван Городиський.
- 19:50. Карате. Куміте. До 55 кілограмів. Фінал. Жінки (куди може пробитись Терлюга).
- 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 метрів. Кваліфікація. Жінки: Ольга Ляхова.
- 20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки (де можуть позмагатись Бурова та Щигарєва).
- 20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 метрів. Кваліфікація: збірна України: Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Анна Рижикова, Тетяна Мельник Тетяна, Катерина Карпюк та Вікторія Ткачук.
- Змагальний день для України закінчиться жіночим баскетболом 3х3, який розпочнеться о 21:20. Суперником України у 2-му турі буде збірна Естонії.