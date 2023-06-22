Старт Магучіх та нові шанси України на медалі: розклад 2-го дня Європейських ігор-2023

У четвер, 22 червня, у Кракові розпочнеться другий змагальний день Європейських ігор-2023. Спортсмени розіграють нові комплекти нагород.

Другий день Європейських ігор-2023 розпочне кваліфікація командних змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів. Тут Україна матиме своє представництво у вигляді Сергія Куліша, Вікторії Сухорукової, Олега Царькова та Дар'ї Тихової, пише 24 Канал.

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Дуже насичений для українців

О 10:00 у Кракові розпочнеться фінал із артистичного плавання в довільній програмі. Тут честь нашої збірної захищатиме дует сестер Марина та Владислава Алексіїви, які посіли друге місце у кваліфікації.

Паралельно на татамі вийдуть наші каратистки Катерина Крива (куміте, 50 кілограмів) та лідерка світового рейтингу Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кілограмів). У чоловічому карате в куміте до 60 кілограмів виступить Нікіта Філіпов.

Далі на воду вийдуть веслувальники. Україна представлена у наступному складі: Тарас Міщук, Людмила Лузан, Олександр Зайцев і Діана Рибак.

Далі естафета перейде до стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, де за вихід у фінал позмагається Павло Коростильов та Віктор Батькін.

Після чого розпочнеться фінал командних змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки (10 метрів, мікст), куди можуть потрапити й українці.

О 14:30 відбудеться чоловічий фінал стрільби із пневматичного пістолета, 10 метрів, де теж може бути не без українців.

Після того через три години на старт вийде Ганна Гацько, яка змагатиметься у кваліфікації із метання списа. І майже одразу Олег Дорощук вийде у сектор стрибків у висоту (кваліфікація).

О 18:00 розпочнеться фінал командних змагань (мікст) зі стрибків у воду з вишки: Ксенія Байло, Анна Письменська, Данило Коновалов та Олексій Середа.

До 19:00 змагання для України будуть дуже насиченими. Друге на стадіон вийде наша Марина Бех-Романчук яка позмагається у стрибках у довжину.

18:05. Легка атлетика. Біг 200 метрів. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Кайсен.

18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 метрів. Мікст: Віталій Вергелес, Валерія Терета.

18:25. Легка атлетика. Біг 200 метрів. Кваліфікація. Чоловіки: Станіслав Коваленко.

18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Роман Кокошко.

18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 метрів. Мікст: Олександр Зайцев, Наталія Докієнко.

18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Марина Бех-Романчук.

О 19:00 Марина та Владислава Алексіїви, Марія Хованська (резерв) вийдуть на попередні змагання артистичного плавання у технічній програмі дуетів.

Через 5 хвилин після цього Наталія Стребкова вийде на кваліфікацію бігуна 3 тисячі метрів з перешкодами.

О 19:10 та 19:20 відбудуться фінал з карате куміте у вагових категоріях 50 кілограмів (жінки) та 60 кілограмів (чоловіки). Крива та Філіпов спробують пробитись у фінали.

Далі на нас чекає довгоочікуваний старт у кваліфікації нашої головної надії Ярослави Магучіх – початок стрибків у висоту о 19:25.

На цьому другий день змагань не закінчиться і на нас чекає ще декілька змагань за участю українців: