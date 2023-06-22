Второй день Европейских игр-2023 начнет квалификация командных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров. Здесь у Украины будет свое представительство в виде Сергея Кулиша, Виктории Сухоруковой, Олега Царькова и Дарьи Тиховой, пишет 24 Канал.

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Очень насыщенный для украинцев

В 10:00 в Кракове начнется финал по артистическому плаванию в произвольной программе. Здесь честь нашей сборной будет защищать дуэт сестер Марина и Владислава Алексеивы, занявшие второе место в квалификации.

Параллельно на татами выйдут наши каратистки Екатерина Кривая (кумите, 50 килограммов) и лидер мирового рейтинга Анжелика Терлюга (Кумите, 55 килограммов). В мужском карате в кумите до 60 килограммов выступит Никита Филипов.

Дальше на воду выйдут гребцы. Украина представлена в следующем составе: Тарас Мищук, Людмила Лузан, Александр Зайцев и Диана Рыбак.

Далее эстафета перейдет к стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, где за выход в финал сразится Павел Коростылев и Виктор Батькин.

После чего начнется финал командных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров, микст), куда могут попасть и украинцы.

В 14:30 состоится мужской финал стрельбы из пневматического пистолета, 10 метров, где тоже может быть не без украинцев.

После этого через три часа на старт выйдет Анна Гатько, которая будет соревноваться в квалификации по метанию копья. И почти сразу Олег Дорощук выйдет в сектор прыжков в высоту (квалификация).

В 18:00 начнется финал командных соревнований (микст) по прыжкам в воду с вышки: Ксения Байло, Анна Письменская, Даниил Коновалов и Алексей Середа.

К 19:00 соревнования для Украины будут очень насыщенными. Второе на стадион выйдет наша Марина Бех-Романчук, которая сразится в прыжках в длину.

18:05. Легкая атлетика. Бег 200 метров. Квалификация. Женщины: Татьяна Кайсен.

18:17. Гребля. Каноэ. Спринт. Предварительные заезды. Двойка. 200 метров. Микст: Виталий Вергелес, Валерия Терета.

18:25. Легкая атлетика. Бег 200 метров. Квалификация. Мужчины: Станислав Коваленко.

18:28. Легкая атлетика. Толкание ядра. Квалификация. Мужчины: Роман Кокошко.

18:31. Гребля. Байдарка. Спринт. Предварительные заезды. Двойка. 200 метров. Микст: Александр Зайцев, Наталья Докиенко.

18:55. Легкая атлетика. Прыжки в длину. Квалификация. Женщины: Марина Бех-Романчук.

В 19:00 Марина и Владислава Алексеи, Мария Хованская (резерв) выйдут на предварительные состязания артистического плавания в технической программе дуэтов.

Через 5 минут после этого Наталья Стребкова выйдет на квалификацию бегуна 3 тысячи метров с препятствиями.

В 19:10 и 19:20 состоятся финал по каратэ кумитэ в весовых категориях 50 килограммов (женщины) и 60 килограммов (мужчины). Кривая и Филиппов попытаются пробиться в финалы.

Дальше нас ждет долгожданный старт в квалификации нашей главной надежды Ярославы Магучих – начало скачков в высоту в 19:25.

На этом второй день соревнований не закончится и нас ждет еще несколько соревнований с участием украинцев: