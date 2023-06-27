Приголомшлива перемога: Ольга Харлан стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор

Українська шаблістка Ольга Харлан принесла третю медаль для збірної України у фехтуванні. Загалом це друга золота нагорода спортсменки на Європейських іграх.

Сьомий змагальний день на Європейських іграх приніс дві медалі українським фехтувальникам. Спочатку "бронзу" у скарбничку команди додав Володимир Станкевич, а потім Ольга Харлан виграла ще золоту медаль, пише 24 Канал.

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У фінальній сутичці нашій фехтувальниці дісталася 19-річна румунка Ілінка Пантіс – срібна призерка етапу Кубка світу. Проте юна шаблістка не змогла скласти конкуренцію титулованій українці. Ольга з розгромним рахунком перемогла румунку – 15:3.

Таким чином, Ольга Харлан стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор. Своє перше "золото" вона здобула в Баку-2015 в командних змаганнях. Тож ця нагорода стала особливою для Ольги, адже була виграна в особистих змаганнях.

Нагадаємо, що українські фехтувальники в Кракові виграли три медалі. Перше "золото" здобула шпажистка Джоан Фейбі Бежура, другу медаль найвищого ґатунку Ольга Харлан, а "бронзу" Володимир Станкевич.