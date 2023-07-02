Україна посіла третє підсумкове місце на Європейських іграх-2023: де наші були найкращими

Представникам "синьо-жовтих" підкорилась 41 медаль на змаганнях у Кракові. Українцям зовсім трохи не вистачило, щоб обігнати Іспанію.

У польському Кракові підійшли до кінця Європейські ігри-2023. Україна відправила на змагання більше 200 спортсменів, які принесли нам прекрасні результати.

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За підсумком двох тижнів змагань Україна зібрала аж 41 медаль. Із них більше половини були золотими – 22. Також наші спортсмени здобули 12 срібних та 8 бронзових нагород.

Це дозволило Україні фінішувати у топ-трійці медального заліку. Завдяки золотій медалі з веслування від Вікторії Ус в останній день "синьо-жовтим" вдалось випередити німців та наздогнати іспанців.

Втім представники Піреней опинились вище завдяки більшій кількості срібних медалей. Перемога ж дісталась Італії. Представники цієї країни здобули сумарно аж 100 нагород.

Топ-10 медального заліку Європейських ігор-2023:

МІСЦЕ КРАЇНА З С Б РАЗОМ 1 Італія 35 26 39 100 2 Іспанія 21 17 19 57 3 Україна 21 12 8 41 4 Німеччина 20 16 27 63 5 Франція 17 19 26 62 6 Польща 13 19 18 50 7 Велика Британія 12 10 27 49 8 Угорщина 10 10 18 38 9 Туреччина 9 9 20 38 10 Нідерланди 8 6 5 19

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Крім цього, Україна виграла медальні заліки у чотирьох видах спорту: тайський бокс, карате, стрибки у воду і веслування на байдарках та каное. Це найкращий виступ нашої збірної в історії Європейських ігор за кількістю золотих медалей: