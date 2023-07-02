У польському Кракові підійшли до кінця Європейські ігри-2023. Україна відправила на змагання більше 200 спортсменів, які принесли нам прекрасні результати.
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За підсумком двох тижнів змагань Україна зібрала аж 41 медаль. Із них більше половини були золотими – 22. Також наші спортсмени здобули 12 срібних та 8 бронзових нагород.
Це дозволило Україні фінішувати у топ-трійці медального заліку. Завдяки золотій медалі з веслування від Вікторії Ус в останній день "синьо-жовтим" вдалось випередити німців та наздогнати іспанців.
Втім представники Піреней опинились вище завдяки більшій кількості срібних медалей. Перемога ж дісталась Італії. Представники цієї країни здобули сумарно аж 100 нагород.
Топ-10 медального заліку Європейських ігор-2023:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|1
|Італія
|35
|26
|39
|100
|2
|Іспанія
|21
|17
|19
|57
|3
|Україна
|21
|12
|8
|41
|4
|Німеччина
|20
|16
|27
|63
|5
|Франція
|17
|19
|26
|62
|6
|Польща
|13
|19
|18
|50
|7
|Велика Британія
|12
|10
|27
|49
|8
|Угорщина
|10
|10
|18
|38
|9
|Туреччина
|9
|9
|20
|38
|10
|Нідерланди
|8
|6
|5
|19
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Крім цього, Україна виграла медальні заліки у чотирьох видах спорту: тайський бокс, карате, стрибки у воду і веслування на байдарках та каное. Це найкращий виступ нашої збірної в історії Європейських ігор за кількістю золотих медалей:
- у 2015 році Україна посіла 8 місце (8+14+24)
- у 2019 році Україна посіла 3 місце (16+17+19)