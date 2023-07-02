В польском Кракове подошли к концу Европейские игры-2023. Украина отправила на соревнования более 200 спортсменов, которые принесли нам отличные результаты.

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По итогам двух недель соревнований Украина собрала 41 медаль. Из них более половины были золотыми – 22. Также наши спортсмены завоевали 12 серебряных и 8 бронзовых наград.

Это позволило Украине финишировать в топ-тройке медального зачета. Благодаря золотой медали по гребле от Виктории Усс в последний день "сине-желтым" удалось опередить немцев и догнать испанцев.

Впрочем, представители Пиреней оказались выше благодаря большему количеству серебряных медалей. Победа же досталась Италии. Представители этой страны получили суммарно 100 наград.

Топ-10 медального зачета Европейских игр-2023:

МЕСТО СТРАНА С С Б ВМЕСТЕ 1 Италия 35 26 39 100 2 Испания 21 17 19 57 3 Украина 21 12 8 41 4 Германия 20 16 27 63 5 Франция 17 19 26 62 6 Польша 13 19 18 50 7 Великобритания 12 10 27 49 8 Венгрия 10 10 18 38 9 Турция 9 9 20 38 10 Нидерланды 8 6 5 19

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Кроме этого, Украина выиграла медальные зачеты в четырех видах спорта: тайский бокс, каратэ, прыжки в воду и гребли на байдарках и каноэ. Это лучшее выступление нашей сборной в истории Европейских игр по количеству золотых медалей: