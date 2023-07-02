В польском Кракове подошли к концу Европейские игры-2023. Украина отправила на соревнования более 200 спортсменов, которые принесли нам отличные результаты.
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По итогам двух недель соревнований Украина собрала 41 медаль. Из них более половины были золотыми – 22. Также наши спортсмены завоевали 12 серебряных и 8 бронзовых наград.
Это позволило Украине финишировать в топ-тройке медального зачета. Благодаря золотой медали по гребле от Виктории Усс в последний день "сине-желтым" удалось опередить немцев и догнать испанцев.
Впрочем, представители Пиреней оказались выше благодаря большему количеству серебряных медалей. Победа же досталась Италии. Представители этой страны получили суммарно 100 наград.
Топ-10 медального зачета Европейских игр-2023:
|МЕСТО
|СТРАНА
|С
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Италия
|35
|26
|39
|100
|2
|Испания
|21
|17
|19
|57
|3
|Украина
|21
|12
|8
|41
|4
|Германия
|20
|16
|27
|63
|5
|Франция
|17
|19
|26
|62
|6
|Польша
|13
|19
|18
|50
|7
|Великобритания
|12
|10
|27
|49
|8
|Венгрия
|10
|10
|18
|38
|9
|Турция
|9
|9
|20
|38
|10
|Нидерланды
|8
|6
|5
|19
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Кроме этого, Украина выиграла медальные зачеты в четырех видах спорта: тайский бокс, каратэ, прыжки в воду и гребли на байдарках и каноэ. Это лучшее выступление нашей сборной в истории Европейских игр по количеству золотых медалей:
- в 2015 году Украина заняла 8 место (8+14+24)
- в 2019 году Украина заняла 3 место (16+17+19)