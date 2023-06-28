Україна здобула золото зі стрибків у воду та вийшла на друге місце на Європейських іграх

Дует синхроністів виборов перемогу у стрибках з трампліну. Серед водних видів спорту наша команда очолює рейтинг.

В Польщі у самому розпалі тривають треті в історії Європейські ігри. Україна відправила солідний десант на змагання і це приносить нам чимало медалей, пише 24 канал.

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Нова золота нагорода дісталась нашій команді у стрибках у воду. На турнірі із синхронних стрибків з триметрового трампліна виступив дует Олег Колодій та Данило Коновалов.

Перший же стрибок приніс українцям 48 балів та вивів на п'яту сходинку. У подальшому Колодій та Коновалов лише покращували своє місце серед 12-ти пар фіналу.

У підсумку Україна набрала 410,16 бала, що дозволило випередити конкурентів з Італії та Франції. Завдяки цьому наша збірна виграла медальний залік Європейських ігор зі стрибків у воду.

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Ба більше, у загальному заліку Україна обійшла Іспанію та вийшла на друге місце. Лідирує Італія. у котрої на дві золоті медалі більше.