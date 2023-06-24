Збірна України продовжує виступи на Європейських іграх-2023, що проходять у польському Кракові. Наша команда відправила делегацію у складі 263 спортсменів.

До теми Європейські ігри-2023: Україна виграла друге "золото" у стрибках у воду

Сьогодні, 24 червня, "синьо-жовті" здобули першу медаль у артистичному плаванні. Збірна України взяла срібло у командній акробатичній програмі.

Друге срібло наша команда виграла вже у фіналі довільної програми серед жіночих дуетів. Тріумф підкорився Марині та Владиславі Алексіївим.

За свій виступ у вечірній програмі українки отримали результат 232,8438 балів. Попереду опинився лише австрійський дует. Анна-Марії та Ейріні Александрі вдалось взяти золото із показником 256,0335.