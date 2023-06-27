Тріумфально виступила на Європейських іграх збірна України з тайського боксу. До двох бронзових нагород, які українські спортсмени завоювали 26 червня, додалися ще 4 медалі, пише 24 Канал.

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Чемпіонами Європейських ігор стали Ігор Любченко, Олександр Єфіменко та Олег Приймачов. У фінальному поєдинку Любченко переміг Оскара Сігерта з рахунком 29:28. Ігор виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів.

У вирішальному поєдинку за чемпіонство у ваговій категорії до 71 кілограма перемогу здобув українець Олександр Єфіменко. Українець виявився сильнішим за португальця Гонсало Да Кошту Діаша Нойте. Фінальний рахунок бою – 30:27.

Третю золоту медаль здобув Олег Приймачов (до 91 кг). У фіналі наш боєць переміг італійця Енріко Пеллегріно.

Проте на цьому здобутки наших бійців не завершилися. Ще одну медаль виборов Єгор Скуріхін. У фіналі вагової категорії до 81 кілограма українець поступився представнику Молдови Артему Леводарі – 27:30. Проте срібна медаль теж гідний підсумок виступу нашого спортсмена.

Таким образом, украинские спортсмены завоевали 6 металей в тайском боксе (муай Тай) и выиграли медальный зачет.