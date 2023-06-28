За крок від Олімпійських ігор: українка здобула срібло з брейкінгу на Європейських іграх-2023

Анна Пономаренко успішно виступила в Кракові у новому виді спорту. Дівчина взяла реванш у суперниці, якій програла у фіналі Євро, але до золота не дісталась.

У польському Кракові продовжуються Європейські Ігри-2023. Україна відправила на змагання аж 263 спортсменів і вже завоювала більше 30 нагород.

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Чергова медаль підкорилась нашій збірній у новому виді спорту брейкінгу. На Європейські ігри відібрались троє наших спортсменів:

Олександр "Lussy Sky" Гатин-Лозинський

Олег "Kuzya" Кузнєцов

Анна "Stefani" Пономаренко

Перший не зміг подолати груповий раунд, тоді як Kuzya вилетів у чвертьфіналі. Натомість Пономаренко вдався прорив у фінал. На своєму шляху в 1/2 фіналу вона подолала литовку Домініку "Nicka" Баневич.

За крок від Олімпіади

Саме їй Анна програла у фіналі Євро-2023, що відбувся у травні в Альмерії. Цього разу Stefani також поступилась у вирішальному матчі, на цей раз 17-річній нідерландці India.

Суперниця не залишила шансів українці – 2:7, 0:9, 0:9. Таким чином, бі-гьорл з Нідерландів здобула не тільки золото Європейських ігор, а ще і ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

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Пономаренко ж задовільнилась сріблом, але все одно матиме шанс на поїздку в Париж. Анна отримала путівку у кваліфікаційну серію, звідки на Олімпіаду потраплять сім найкращих бі-боїв та бі-гьорл.

Що таке брейкінг